فيديو .. استمرار التظاهرات فى بيلاروسيا ضد تنصيب لوكاشينكو

وأفادت وكالة "تاس" بأن قافلة من عشرات الآلاف من الأشخاص امتدت لأكثر من كيلومتر واحد على طول شارع "ماشيروف"، وتتجه نحو شارع الاستقلال المركزى على الرغم من الأمطار والرياح القوية.
وتجمع المحتجون فى حشود كثيفة خوفا من الاعتقال، فيما لم يظهر أثر لقوات الأمن ولم يتم إغلاق الطرق.
وأجريت فى مينسك الأربعاء الماضى مراسم تنصيب لوكاشينكو لولاية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.
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