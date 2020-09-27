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أذربيجان تفرض الأحكام العرفية وحظر التجول

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أحمد جاد 2020-09-27 17:56 0 تبليغ

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كما أعلن مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، بحسب روسيا اليوم، أن الأحكام العرفية ستسرى اعتبارا من منتصف الليل، بالإضافة إلى حظر التجول فى بعض مناطق البلاد، منها العاصمة باكو ومناطق محيطة لخط التماس فى قره باغ، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وسيمنع فى مناطق سريان حظر التجوال خروج المدنيين من منازلهم دون تصريح خاص ووثائق تثبت هويتهم.

ويأتى هذا القرار بعد فرض أرمينيا وإقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد عن فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة، على خلفية تجدد القتال فى المنطقة المتنازع عليها بين يريفان وباكو.

 

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