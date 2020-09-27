باكستان تسجل 694 إصابة بفيروس كورونا

وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 310275 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6457 حالة وفاة، كما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 295613 حالة، فى حين توجد 8205 حالات نشطة.

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