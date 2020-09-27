عاجل .. قبرص تعلن دعمها لأرمينيا وتحمل أذربيجان مسؤولية التصعيد

وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، قال باشينيان: "بدعمها الأحادى الجانب لأذربيجان فى قضية تقرير المصير لإقليم قره باغ، وتوسيع وجودها العسكرى هناك، تقوض تركيا جهود السلام والاستقرار فى المنطقة، وكذلك جهود الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لتحقيق هذه الغاية".
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