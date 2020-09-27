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عاجل .. قبرص تعلن دعمها لأرمينيا وتحمل أذربيجان مسؤولية التصعيد

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محمد بدر 2020-09-27 18:05 0 تبليغ

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أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بأن قبرص تحمل أذربيجان مسؤولية التصعيد فى إقليم ناجورنو كاراباخ، كما أعلنت قبرص دعمها لأرمينيا ودعت كافة الأطراف لحل النزاع بطريقة سلمية.

وانتقد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، تركيا، قائلاً إنها تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن أرمينيا وتسعى لزعزعة استقرار جنوب القوقاز بدعمها القوى لأذربيجان فى النزاع حول مرتفعات ناغورنى قره باغ.

 

وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، قال باشينيان: "بدعمها الأحادى الجانب لأذربيجان فى قضية تقرير المصير لإقليم قره باغ، وتوسيع وجودها العسكرى هناك، تقوض تركيا جهود السلام والاستقرار فى المنطقة، وكذلك جهود الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لتحقيق هذه الغاية".

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