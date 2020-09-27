الدفاع الأرمينية : مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من 100 فى اشتباكات مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأحد، أن 16 جنديا من صفوفها قتلوا فيما أصيب أكثر من مائة آخرين، خلال الاشتباكات التى بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مع جيش أذربيجان بمنطقة ناغورنى قرة باغ الحدودية بين البلدين.





وقالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، نقلاً عن نائب وزير الدفاع فى حكومة ناغورنو قرة باغ "غير المعترف بها"، أرتور سركسيان، إن ستة عشر جنديًا أرمنيًا قتلوا، وأصيب 100 آخرون خلال القتال على خط التماس مع أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأفاد الناطق الصحافى باسم رئيس جمهورية ناغورنى قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية فى قرة باغ، بما فى ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

كما أكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، فى كلمة متلفزة، أن تصعيد الصراع فى قرة باغ، قد يتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولى.

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وقال باشينيان إن "حربا واسعة النطاق فى جنوب القوقاز، والتى نقف على أعتابها يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها وتتجاوز المنطقة، وتكتسب أبعاداً، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين".

وأضاف بأن جيش دفاع قرة- باغ، يخوض الآن معارك عنيدة ويؤدى مهامه بشرف.

وناقش وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، الأزمة هاتفيا، مع نظيريه الأذرى جيهون بيراموف والأرمينى زغراب مناتساكانيان، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الطرفين.