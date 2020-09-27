عاجل .. أذربيجان تعلن السيطرة على منطقة استراتيجية فى إقليم ناجورنو كاراباخ

وأدانت وزارة الخارجية الأرمينية، الهجوم الذى وقع اليوم الأحد، على جمهورية أرتساخ مستهدفا الأحياء السكنية الآمنة، بما فى ذلك العاصمة ستيباناكيرت.

وقالت الوزارة فى بيان، إن الجانبان الأرمنيان سيعملان بكل ما لديهما من قدرات لضمان أمن شعب أرتساخ وتقديم رد فعل مناسب عسكريا وسياسيا، مضيفة أن القيادة السياسية العسكرية لأذربيجان تتحمل كامل المسؤولية عن عواقب عدوانها.