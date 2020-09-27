وتابع ماكرون، فى لقاء صحفى، مساء اليوم الأحد، نقلته "سكاى نيوز" أن القادة اللبنانيين لم يلتزموا بما تعهدوا به، مشيرا إلى أن القوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. ماكرون : القوى اللبنانية خانت تعهداتها بتشكيل حكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.