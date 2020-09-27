إجراءات احترازية مشددة.. التعليم السعودية تكشف أماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور مخضور الجدعاني، مساعد الشئون التعليمية بمكتب التعليم بالنسيم بجدة، عن قيام وزارة التعليم السعودية بوضع خطة لاستقبال الطلاب حضوريًا في المدارس لأداء الاختبارات حسب الصفوف؛ في ظل احترازات صحية مشددة عند الدخول والخروج، مشيرًا إلى أنها واضحة لدى قادة المدارس.

وذكر المسؤول السعودي في تصريحات تليفزيونية إنه "بنهاية الأسبوع السابع من بداية التعليم عن بُعد ستكون هناك لجنة لتقييم هذا العمل، وهناك تفاؤل بتحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة في التعليم الرقمي".

وأفادت صحيفة سبق السعودية بأن عددا من الخبراء في الشأن التعليمي توقعوا أن يستمر الفصل الأول من العام الدراسي الحالي عن بعد حتى تتدنى أرقام الاصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميًا؛ حفاظًا على سلامة الطلاب ولمنع انتقال العدوى.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة خلال الفصل الأول عن بُعد لأول سبعة أسابيع؛ وذلك عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية؛ على أن يتم التقييم بعد خمسة أسابيع، والذي من المفترض أن يكون الأسبوع القادم للنظر في مدى استمرار التعليم عن بُعد فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول أو العودة للدراسة في المدارس.