ماكرون: سياسيون فاسدون استولوا على السلطة في لبنان

يعقد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤتمرا صحفيا حاليًا مساء اليوم، الأحد، بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، بعد فشل محادثات تشكيل الحكومة.

وأكد الرئيس الفرنسي في المؤتمر الذي يعقده حاليا بخصوص لبنان، أن الطبقة السياسية الفاسدة استولت على لبنان وعلى مقاليد الحكم فيه واستنزفت جميع ثرواته ونهبتها لصالح قلة فاسدين.