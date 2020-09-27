شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الشيوخ 1923 – 2020" كتاب جديد لشوقى السيد يستعرض تاريخ البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، كتابه (مجلس الشيوخ 1923 – 2020)، يتناول الفصل الأول منه وثائق ونصوص دستورية ومحطات مهمة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر منذ عام 1824، فيما يتناول الفصل الثانى دراسات وبحوث عن أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان وآراء أخرى، ويستعرض الكاتب فى الفصل الثالث مبادئ وتقاليد برلمانية فى حياة مجلس الشيوخ (1923 – 1952)، أما الفصل الرابع فيأتى تحت عنوان "مقالات منشورة فى شأن مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، ويستعرض الفصل الخامس من الكتاب انتخابات مجلس الشيوخ "أغسطس / سبتمبر 2020".

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وأشار الدكتور شوقى السيد، فى كتابه عن مجلس الشيوخ إلى أن قرار لجنة الخمسين ومن قبلها لجنة العشرة بالإبقاء على مجلس واحد للسلطة التشريعية فى مصر وهو مجلس النواب قد كلفنا الكثير، موضحا أنه بعد التصويت على دستور 2014 صرح بعض أعضاء لجنة الخميس بأنه لو عاد بهم الزمن لانحازوا للتصويت لصالح وجود الغرفة الثانية للبرلمان.

وأوضح أنه فى المحطة الأخيرة لهذا التطور التاريخى الطويل للحياة البرلمانية، كانت التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، أى بعد مرور 5 سنوات فقط على صدور دستور 2014، كان أهمها عودة الغرفة الثانية للبرلمان بمسمى "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب، ليكون الجناح الثانى للسلطة التشريعية فى البلاد، وقد حددت التعديلات الدستورية اختصاصاته، ليكون مجلسا نيابيا ثانيا له اختصاصات تشريعية ورقابة محدودة تتسع بها دائرة الدراسات والاقتراحات للأمور والقضايا المهمة التى تهم الديمقراطية والسلام الاجتماعى والحقوق والحريات وتعميق النظام الديمقراطى.