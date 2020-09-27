شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوشقة" يعلن خلو منصب رئيس حزب الوفد من 17 أكتوبر القادم والدعوة لانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، دعوة الهيئة العليا للاجتماع الأربعاء المقبل، فى الساعة الرابعة عصراً، وذكر بيان للحزب انه يتم اعتبار منصب رئيس الحزب خالياً من يوم 17 أكتوبر 2020، وتكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقاً لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية

وجاء نص القرار كالتالي :"قرار رئيس الحزب رقم 65 لسنة 2020

بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

Advertisements

أولا: إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:

1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف الأستاذ فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.