شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء وتسليم الكارنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، عن الأحداث السياسية وشئون البرلمان، وجاء أهمها كالتالى:

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ حضروا إلى المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية، وهما العضوين الدكتور زين الأطناوى، والمهندس حازم الجندى، وتم استقبالهما فى مراسم المجلس وإنهاء كل الإجراءات الخاصة باستلام الكارنيه واستمارة رغبات عضوية اللجان النوعية بالمجلس.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن العدد المتبقى من الأعضاء الذين لم يستلموا كارنيهات العضوية هو 5 أعضاء فقط حتى الآن، من الأعضاء المنتخبين، بالإضافة إلى الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وفقا لقانون مجلس الشيوخ، والذين يبلغ عددهم 100 عضوا.

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم عقد اجتماع غدا مع مؤسسات المجتمع المدنى لتفعيل المسئولية المجتمعية فى دعم محدودى الدخل وتخفيف العبأ عن كاهل المواطن البسيط فى إجراءات التصالح بمخالفات البناء والنظر فى كيف دعم الأسر الأكثر احتياجا فى ذلك، لافتا إلى أن الاتحاد سيستعين بقاعدة بيانات من الحكومة لرصد حالات محدودى الدخل والذى لن يتمكنوا من سدادا قيمة التصالح نظرا لعدم قدرتهم تماما على الدفع، ودعمهم.

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أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على توفير السلامة والصحة المهنية للملايين من العمال فى مواقع العمل الإنتاجية، وأن مبادرة الرئيس السيسى الـ"100 مليون صحة"، جاءت لتؤكد حرص مؤسسات الدولة على صحة المصريين، وفى القلب منهم العمال، داعيا العمال إلى الاستمرار فى مساندة القيادة السياسية والأمن فى معركة التنمية، وكذلك مواجهة الارهاب والارهابيين، وحماية الأمن القومى فى الداخل والخارج.

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستعد تقريرا يرصد ما روجته جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة من أكاذيب ضد مصر، وذلك للرد على ما تحاول الزعم به فى المحافل الدولية لمستهدفات تريدها تتمثل فى ضرب الاقتصاد المصرى وتشويه صورتها خارجيا.





محاولات مستمرة يقوم بها إعلام الجماعة الارهابية الذي يبث من الخارج، من إحياء مشروع تميم التخريبى فى المنطقة، حيث تدعى شاشات الجماعة الإرهابية المهنية المزعومة، وفى الحقيقة تعمل على بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وكشف تقرير بالفيديو، أن إعلاميى الإخوان دائما ما يتجاوزون النقد إلى الشيطنة، ويطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، فيحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون فى الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى فى البلاد.