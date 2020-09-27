الخارجية الأمريكية : إيران تواصل تسليح وتدريب الإرهابيين بالشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا رسميا، اليوم الأحد، اتهمت فيه إيران بأنها تواصل ممارساتها فى تسليح وتدريب الإرهابيين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وجاء فى البيان: "واصلت إيران ممارساتها فى تسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أدى إلى تأجيج الصراعات فى العراق وسوريا واليمن". وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضى، دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووى الإيرانى، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممى والدولى لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران. وتقدمت واشنطن بطلب إلى مجلس الأمن الدولى لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذى تنتهى صلاحيته فى الـ18 من أكتوبر المقبل، إلا أن مجلس الأمن الدولى رفض هذا الطلب.

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