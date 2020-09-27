فوربس : العائلة البريطانية المالكة تستعد لشد الأحزمة

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن المصدر الرئيسى لتمويل الملكة إليزابيث الثانية وغيرها من أفراد العائلة المالكة هو "المنحة السيادية"، وهي عبارة عن نسبة مستقرة من أرباح مجموعة "التاج الملكى العقارية"، وهى الشركة التى تدير عقارات العائلة.
وبحسب روسيا اليوم، من المتوقع أن ينخفض صافى أرباح الشركة هذا العام بما يناهز 45 مليون دولار على خلفية جائحة كورونا، ومن أسباب ذلك تقلص عدد زائرى العقارات الملكية ومنها قلعة ويندسور.
ومع ذلك فقد أكد المدير المالى للملكة مايكل ستيفنز، أن العائلة المالكة لن تطلب تمويلا إضافيا رغم تقلص مداخيلها.
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