أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و68 حالة وفاة.
وجاء في بيان وزارة الصحة التركية اليوم الأحد: "تم تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، و68 حالة وفاة"
وأضاف البيان أنه تم شفاء 1116 شخصا من كورونا.
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 300 ألف حالة، والوفيات أكثر من 7 ألف حالة وفاة.
وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية، الأمر الذي يثير الجدل في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف انتشار المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا.. 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.