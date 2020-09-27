”فوربس” الأمريكية: العائلة البريطانية المالكة تستعد لـ”شد الأحزمة” 

استعدت العائلة البريطانية المالكة لـ"شد الأحزمة على البطون" بعد أن خسرت عشرات ملايين الدولارات بسبب جائحة كورونا.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن المصدر الرئيسي لتمويل الملكة إليزابيث الثانية وغيرها من أفراد العائلة المالكة هو "المنحة السيادية"، وهي عبارة عن نسبة مستقرة من أرباح مجموعة "التاج الملكي العقارية"، وهي الشركة التي تدير عقارات العائلة.

ومن المتوقع أن ينخفض صافي أرباح الشركة هذا العام بما يناهز 45 مليون دولار على خلفية جائحة كورونا، ومن أسباب ذلك تقلص عدد زائري العقارات الملكية ومنها قلعة ويندسور.

ومع ذلك فقد أكد المدير المالي للملكة مايكل ستيفنز، أن العائلة المالكة لن تطلب تمويلا إضافيا رغم تقلص مداخيلها.