أرمينيا: مقتل 16 جنديا وإصابة 100 آخرين في الاشتباكات مع أذربيجان 

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأحد، أن 16 جنديا من صفوفها قتلوا فيما أصيب أكثر من مائة آخرين، خلال الاشتباكات التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مع جيش أذربيجان بمنطقة ناغورني قرة باغ الحدودية بين البلدين.
وقالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، نقلاً عن نائب وزير الدفاع في حكومة ناغورنو قرة باغ "غير المعترف بها"، أرتور سركسيان، إن ستة عشر جنديًا أرمنيًا قتلوا، وأصيب 100 آخرون خلال القتال على خط التماس مع أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.
وأفاد الناطق الصحافي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.
كما أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في كلمة متلفزة، أن تصعيد الصراع في قرة باغ، قد يتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولي.
وقال باشينيان إن "حربا واسعة النطاق في جنوب القوقاز، والتي نقف على أعتابها يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها وتتجاوز المنطقة، وتكتسب أبعاداً، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين".
وأضاف بأن جيش دفاع قرة- باغ، يخوض الآن معارك عنيدة ويؤدي مهامه بشرف.
وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأزمة هاتفيا، مع نظيريه الأذري جيهون بيراموف والأرميني زغراب مناتساكانيان، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الطرفين.
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