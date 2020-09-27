استنفار وطوارئ بالسفارة الأمريكية في بغداد.. ماذا يحدث؟

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، حالة من الاستنفار خلال اليومين المقبلين.

وفي بيان عبر حساب السفارة الرسمي على موقع "فيسبوك"، قالت:"خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".

وأضافت:"سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات. تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكرار هجمات الكاتيوشا التي غالبا ما تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بالإضافة إلى محاولة استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، أو مصالح أمريكية في البلاد.

وكان السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر قال إن الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي تهدف إلى تقويض سيادة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

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وأوضح تولر - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية - أن السفارة الأمريكية تناقش مع الحكومة العراقية هذه الهجمات من أجل ضمان توفير الحماية وردع مطلقيها، مؤكدا أن وجود الولايات المتحدة في العراق لدعم الحكومة في فرض سيادتها وفرض القانون.

وأضاف "لا نسعى لوجود أمريكي دائم في العراق ونعمل على تقليص هذا الوجود عندما تتوفر الظروف المناسبة"

وأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا كان ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلان الأمني في العراق، في بيان لها، أن "رتلًا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار".

وأضافت الخلية في بيانها، أن "ذلك أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".