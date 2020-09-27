6 آلاف معتمر في اليوم.. وزير الحج السعودي يكشف الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة

أكد وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، أن القيادة السعودية وجهت بتجنيد الطاقات كافة لتمكين الراغبين من أداء العمرة في ظروف صحية، مشيرا إلى أن السعودية منذ عهد المؤسس وهي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين.

وأفاد وزير الحج السعودي في تصريحات له اليوم، بأن خطة عودة المناسك تعتمد على التقنية من خلال تطبيق اعتمرنا الذي تم طرحه للراغبين في اداء العمرة بداية من اليوم حيث يمكًن التطبيق الراغبين في أداء العمرة من حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

ونوه وزير الحج السعودي بأنه سيتم السماح لــ 12 فوجًا من المعتمرين كل 24 ساعة بأداء العمرة بعد السماح بعودتها حيث سيتم تقسيم المعتمرين إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم، موضحا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى من 18 إلى 65 عامًا.

وشدد الوزير السعودي علي أن تصريح العمرة بدون مقابل مالي، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي شخص بالدخول للحرم المكي إلا عبر تطبيق اعتمرنا الذي سيتم تسجيل بيانات الراغبين في أداء العمرة من خلاله. وذكر وزير الحج السعودي في تصريحاته قائلا : هدفنا حماية أرواح المسلمين والمعتمرين". Advertisements

كانت وزارة الحج السعودية ذكرت آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

وإشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

ونوهت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وأفادت الوزارة بأنه بإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.