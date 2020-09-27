ماكرون ينقلب على حزب الله ويهدد القوى السياسية في لبنان

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزب الله، على خلفية فشل تشكيل الحكومة اللبنانية واعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بشأن الأزمة اللبنانية حان الوقت لحزب الله أن يوضح اللعبة، لا يمكنه أن يرهب الآخرين بقوة السلاح ويقول إنه طرف سياسي.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن حزب الله لا يمكنه أن يكون جيشا معاديا لإسرائيل وميليشيا ضد المدنيين السوريين وحزبا سياسيا في لبنان.

وتابع "أنا سأتصرف من خلال الخيانة الجماعية وستدفع القوى السياسية اللبنانية الثمن"

Advertisements

وجدد ماكرون التأكيد على أن قرنيا لن تتخلى عن اللبنانيين، محملا مسؤولية فشل تشكيل الحكومة لكل القادة اللبنانيين على رأسهم الرئيس ميشال عون.

وأعطى الرئيس الفرنسي مهلة 6 أسابيع، قائلا إنه إذا لم يحدث أي تقدم في لبنان سيضطر لسلوك طريقا آخر.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أمين، السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي.