شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ يكشف سر اختيار قوى الشر 20 سبتمبر للتظاهر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن اختيار يوم 20 من شهر سبتمبر على مدى العامين الماضيين من قوى الشر للخروج بمظاهرات لأنه يسبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسى بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم العمل على البنية التحتية للوطن لإعادة إصلاحه، لافتا إلى وجود أخطاء ولكن يتم تداركها.

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ولفت النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام كان عبر الفيديو كونفرانس ما خيب ظن قوى الشر فى تحقيق أهدافهم المسمومة.

وأردف: "مجلس الشيوخ مسئولية نسأل الله أن يقدرنا عليها ونكون عند حسن ظن مصر والمصريين".