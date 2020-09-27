بدخول موسمها : اقرأ هذا التقرير لتعرف الفرق بين كورونا والانفونزا العادية وماذا تفعل إن اصبت

دوت الخليج - رصد : بدأ الجو يتغير وتحل الانفلونزا العادية ، وهذه نصائح طبية لتعرف الفرق بينها وبين كورونا :
(1) السعال الجاف + العطس = يعني تلوث الهواء
(2) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف = يعني نزلات البرد
(3) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف + وجع الجسم + الضعف + الحمى الخفيفة = يعني الانفلونزا
(4) سعال جاف + عطس + ألم في الجسم + ضعف + حمى عالية + صعوبة في التنفس+ فقدان حاسة الشم+ والتذوق
= يعني فيروس كورونا
وإذا اصيب أي شخص بكورونا فإن عليه ان لا يجزع ابدا وهذا ما سيحدث له :
■ الاعراض الاولية تبداء من اليوم الثاني لليوم الخامس من الاصابة .
■ الاعراض تكون سخونة ونحولا بالجسم وتعبا وضيقا بالنفس .
■ تاخذ ادوية تصير وبعد ساعة ترجع الاعراض وعليك ان لا تخاف ابدا .
■ تزداد الاعراض وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر.
● يعني سخونة تزداد إسهال، ضيق بالنفس، اكثر نحول، ووجع بالجسم، فقدان الشهية .
● ايضا ابدا لا تخاف حاول ان تتناول عصير برتقال والتعرض للشمس واكل ثوم ولبن رغم فقدانك الشهية .
■ غرغرة بماء وملح ، وبد أن ترتفع السخونة غسل يديل وقدميك للمرافق وللركبة وغسل وجهك كل ربع ساعة
■خذ نفسا عميقا شهيقا وزفيرا حتى ينفتح صدرك وتخفف من ضيق التنفس .
● بعد اليوم العاشر ان شاء الله تبدأ الاعراض بالانحسار .
● اما بعد يوم 14 تقريبا فتنتهي الاعراض كلها وترجع عافيتك ان شاء الله
ويقول الاطباء : " ابعثوا الطمأنينة للناس ، لا تقلقوهم و ل لا ترعبوهم .
د.حامد اللامي
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