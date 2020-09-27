بدخول موسمها : اقرأ هذا التقرير لتعرف الفرق بين كورونا والانفونزا العادية وماذا تفعل إن اصبت

دوت الخليج - رصد : بدأ الجو يتغير وتحل الانفلونزا العادية ، وهذه نصائح طبية لتعرف الفرق بينها وبين كورونا :

(1) السعال الجاف + العطس = يعني تلوث الهواء

(2) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف = يعني نزلات البرد

(3) السعال + المخاط + العطس + سيلان الأنف + وجع الجسم + الضعف + الحمى الخفيفة = يعني الانفلونزا

(4) سعال جاف + عطس + ألم في الجسم + ضعف + حمى عالية + صعوبة في التنفس+ فقدان حاسة الشم+ والتذوق

= يعني فيروس كورونا

وإذا اصيب أي شخص بكورونا فإن عليه ان لا يجزع ابدا وهذا ما سيحدث له :

■ الاعراض الاولية تبداء من اليوم الثاني لليوم الخامس من الاصابة .

■ الاعراض تكون سخونة ونحولا بالجسم وتعبا وضيقا بالنفس .

■ تاخذ ادوية تصير وبعد ساعة ترجع الاعراض وعليك ان لا تخاف ابدا .

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■ تزداد الاعراض وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر.

● يعني سخونة تزداد إسهال، ضيق بالنفس، اكثر نحول، ووجع بالجسم، فقدان الشهية .

● ايضا ابدا لا تخاف حاول ان تتناول عصير برتقال والتعرض للشمس واكل ثوم ولبن رغم فقدانك الشهية .

■ غرغرة بماء وملح ، وبد أن ترتفع السخونة غسل يديل وقدميك للمرافق وللركبة وغسل وجهك كل ربع ساعة

■خذ نفسا عميقا شهيقا وزفيرا حتى ينفتح صدرك وتخفف من ضيق التنفس .

● بعد اليوم العاشر ان شاء الله تبدأ الاعراض بالانحسار .

● اما بعد يوم 14 تقريبا فتنتهي الاعراض كلها وترجع عافيتك ان شاء الله

ويقول الاطباء : " ابعثوا الطمأنينة للناس ، لا تقلقوهم و ل لا ترعبوهم .

د.حامد اللامي