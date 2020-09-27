ترامب يكرر مطالبة بايدن بإجراء "الاختبار المثير للجدل"

كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، طلبه بأن يجري منافسه الديمقراطي جو بايدن "اختبار منشطات" قبل المناظرة الأولى بينهما المقررة الثلاثاء أو بعدها.

وكتب ترامب على "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".

وتابع: "بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا. لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتا بشكل قياسي (...) فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التناقض؟؟"، ومن دون أن يسند اتّهامه لخصمه بأيّ دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي، طالب ترامب بإجراء "اختبار منشّطات" قبل مناظرته مع بايدن، مشكّكاً في أن يكون أداء المرشّح الديمقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعياً.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك أيّ أدلّة تدعم هذا الاتّهام قال ترامب حينها: "كلّ ما يمكنني قوله هو أنّني جيّد في اكتشاف هذا النوع من الأشياء".