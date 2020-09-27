بريطانيا : 17 وفاة و 5693 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 17 وفاة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا ليرفع العدد الكلى للوفيات إلى 41988 حالة وفاة. وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل 5693 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات الى 434969.

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