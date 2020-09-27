195 وفاة و3362 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تسجيل 195 وفاة جديدة بفيروس



أعلنت إيران، اليوم الأحد، تسجيل 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 25589 وفاة. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل 3362 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الاجمالى إلى 446448 إصابة، والمتعافين 374170 شخصا.

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