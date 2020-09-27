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هولندا تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا 

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أظهرت بيانات نشرتها السلطات الصحية في هولندا اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس سجل رقما قياسيا يوميا بلغ 2995 حالة.

هولندا تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كوروناهولندا.. وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تزايد
وبلغت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مستويات قياسية كل يوم تقريبا منذ منتصف سبتمبر الجاري.

وسجل الرقم القياسي السابق أول من أمس الجمعة، عندما رصدت السلطات 2777 حالة، في حين تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة 100 ألف حالة الأسبوع الماضي.

وسجلت السلطات الصحية 8 وفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع مجمل الضحايا إلى 6374 وفاة.

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