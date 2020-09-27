التحالف العربي: تبادل الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، ركن المالكي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، صباح اليوم، حول إطلاق سراح بعض الأسرى بين الأطراف اليمنية، هو امتداد لاتفاق ستوكهولم.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي: " الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيرا والحوثيون سيطلقون 400 آخرين، كما سيتم إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن اتفاق تبادل الأسرى".

وتابع: "التحاف يرحب باتفاقية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ونرفض استخدام الاتفاق في أي مزايدات سياسية".

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وصباح اليوم، توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى اتفاق مع ميليشيات الحوثيين لتبادل 1081 أسيرا، بحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة الأحد، بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى.

وأثنى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في حديث إلى الصحفيين في قرية غليون السويسرية على "إنجاز هام للغاية". وأكد أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا "للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة".

وأكد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر "أبرمت لجنة الاسرى والمعتقلين اتفاق المرحلة الاولى للإفراج عن ما يزيد عن ألف اسير من الطرفين من بينهم سعوديين وسودانيين".