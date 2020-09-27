تركيا تؤجج نيران الحرب.. تفاصيل إرسال مرتزقة أردوغان لـ أذربيجان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، إن الدفعة الأولى من مقاتلي الفصائل السورية التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى أذربيجان لدعمها، وسط اشتعال الأوضاع مع أرمينيا.

وأضاف المرصد أن المقاتلين الموالين لأنقرة كانوا قد وصلوا الأراضي التركية قبل أيام قادمين من عفرين شمال غربي حلب في سوريا.

وأوضح المرصد أن دفعة أخرى من المرتزقة تتحضر للانتقال إلى أذربيجان؛ حيث يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته القائمة على التدخل في شؤون الدول، وإثارة الفتن وإشعال الخلافات الداخلية، وذلك بدخوله على خط الأزمة بين يريفان وباكو.

وكان المرصد نشر منذ أيام، أن الحكومة التركية قامت بنقل أكثر من 300 مقاتل من الفصائل الموالية لها، غالبيتهم العظمى من فصيلي السلطان مراد والعمشات، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين شمال غرب حلب؛ حيث قالوا لهم بأن الوجهة ستكون إلى أذربيجان لحماية المواقع الحدودية هناك، مقابل مبلغ مادي يتراوح بين 1500 و2000 دولار.

وكان أردوغان أعلن دعمه الصريح لأذربيجان مواصلا تدخلاته الخبيثة في شؤون الدول الأخرى، وقال عبر تويتر:"بينما أدعو شعب أرمينيا للتمسك بمستقبله في مواجهة قيادته التي تجره إلى كارثة وأولئك الذين يستخدمونها كدمى، ندعو أيضًا العالم بأسره للوقوف مع أذربيجان في معركتها ضد الغزو والوحشية، مضيفًا أن تركيا سوف تواصل على الدوام تضامنها مع باكو".

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وحذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان تركيا من التدخل في الصراع العسكري بين بلاده وأذربيجان، مؤكدا أن التوتر قد يتجاوز الحدود الإقليمية بعدما تعهدت أنقرة بتقديم الدعم الكامل لأذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرميني إن السلوك العدواني التركي مصدر خطير للقلق، محذرا من أن تحركات أنقرة سيكون لها عواقب وخيمة على جنوب القوقاز والمناطق المجاورة.

وعقب أيام من تقارير موثقة تؤكد نقل النظام التركي المرتزقة من شمال سوريا إلى أذربيجان، تصاعد التوتر العسكري بين القوات الآذرية وأرمينيا بعد دخولها 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ.

يثير تجدد الصراع بين أذربيجان وأرمينيا سؤالا حول الدور التركي في إشعال التوتر بين القوتين، خاصة أن المرتزقة السوريين من "فرقة حمزة" قد وصلوا باكو في 22 سبتمبر قادمين من أنقرة.

وبحسب الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، نقلت تركيا ما يزيد عن 1000 مقاتل من سوريا إلى أذربيجان، بعضهم كانوا من المرتزقة المشاركين في الصراع الليبي.