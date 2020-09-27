نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أسابيع.. مهلة ماكرون لزعماء لبنان لتشكيل الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد مهلة جديدة إلى زعماء لبنان، وذلك من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد عدم الالتزام بالتعهدات السابقة لباريس.

وفي تصريحات واضحة، قال ماكرون لزعماء لبنان"على زعماء لبنان تشكيل حكومة جديدة في فترة من 4 إلى 6 أسابيع على الأكثر.

وخلال كلمة له بشأن لبنان، قال الرئيس الفرنسي :"قادة لبنان أفشلوا المبادرة الفرنسية" ووجه رسالة إلى الشعب اللبناني قائلاً: "أشعر بالعار تجاه مسؤوليكم وقادتكم".

والجدير بالذكر أن ماكرون شن هجومًا حادًا على قادة لبنان في كلمته، متهمًا الطبقة السياسية اللبنانية بالفساد وتفضيل مصلحتهم على مصلحة لبنان وهاجم حزب الله وحركة أمل، مشيرًا إلى أنهم تسببوا في تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

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وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن فرنسا لن تخذل لبنان.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية".

واعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، في وقت سابق عن مهمة تشكيل الحكومة.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، جميع القوى السياسية للعمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورًا.

وقال أديب، إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها ماليًا واقتصاديًا وصحيًا.