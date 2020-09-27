شروط منتج أهل من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال بدون فوائد

استمراراً للسياسة التي يقوم بها بنك التنمية الاجتماعية في مساعدة المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية من خلال المنتجات التي يعلن عنها بنك التسليف لسد الاحتياجات الأسرية لدي المواطنين سواء من خلال منتج تمويل الأسرة والذي خصصه البنك للأسر ذات الدخل المحدود لإعاناتها على تحمل تكاليف الحياة والأعباء المتزايدة على المواطنين، أو من خلال منتج تمويل الزواج والذي يقدم إعانة للشباب المقبل على الزواج، وسوف نسرد في هذه المقالة منتج تمويل أهل الذي أعلن عنه بنك التسليف والذي تصل فيه قيمة القرض إلى 60 ألف ريال سعودي بدون أية فوائد بنكية.

الفئات المستهدفة من منتج تمويل أهل من بنك التنمية الاجتماعية:-

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن أن الهدف من منتج أهل هو مساعدة العملاء الذين سبق لهم أن استفادوا من أحدي المنتجات التي يطرحها البنك وهي منتجات (الأسرة، الترميم، كنف)، والذين يحتاجون إلى مساندة بسبب تزايد الاعباء العائلية الملقاة عليهم، وتتوزع الفئات التي يمكن لها أن تستفيد من منتج تمويل أهل من بنك التنمية الاجتماعية إلى:-

الرجال والنساء من العاملين لدي المؤسسات الحكومية.

الرجال والنساء الذين يعملون بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

المتقاعدين من الرجال والنساء.

الأرملة والمطلقة والمهجورة.

مميزات تمويل منتج أهل من بنك التنمية الاجتماعية:-

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بأن منتج أهل الذي يهدف إلى مساندة المواطنين والمواطنات في التغلب على الأعباء المتزايدة عليهم يتميز بالاتي:-

تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

هذا التمويل بدون أية فوائد بنكية ومتاح مجاناً للمواطنين بدون أية رسوم.

يمكن سداد القرض على 5 سنوات.

شروط التقديم في منتج أهل:-

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بأن شروط التقديم في منتج أهل هي ذات الشروط والمتطلبات الخاصة بالقروض الاجتماعية المقدمة من قبل البنك بالنسبة للمنتجات الأخرى مثل منتج الأسرة والترميم وكنف، حيث يمكن الاطلاع على شروط أيا منهما من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية للتعرف على تلك الشروط ، والتي يمكن بموجبها معرفة ما إذا كانت تلك الشروط متطابقة مع الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي دون أية فوائد بنكية وهو الخاص بمنتج أهل.