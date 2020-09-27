يزداد البحث في الأيام الأخيرة عن الهيئات والمؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها القائمين داخل المملكة بسبب كثرة ترك العمل في الفترات السابقة من قبل القائمين بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترات السابقة وذلك بسبب فرض حظر التجوال في الكثير من الأوقات في الفترات السابقة مما أدي إلي غلق الكثير من الأعمال وتسريح الكثير من الموظفين, مما أدي إلي كثرة الديون عليهم, لذا من ضمن المؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية, حيث يقدم مؤسسة الوليد للإنسانية مشروع الإسكان للقائمين وذلك وفقاً لشروط محددة, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم شروط وخطوات التسجيل في مشروع الإسكان الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال.

شروط الحصول على مشروع الإسكان الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال

هناك بعض الشروط التي حددتها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالمملكة لكي يحصل المواطن علي مشروع الإسكان, لذا إليكم الشروط.

أقصي راتب لكي يحصل المواطن علي مشروع الإسكان الخاص بمؤسسة الوليد للإنسانية ثلاث ألف ريال سعودي. لا يجب أن يمتلك الشخص المتقدم أي وحده سكنيه أو سياره. لا يستطيع الحاصل علي وحدة إسكان الوليد بن طلال السكنية أن يقوم ببيع أو تأجير الوحدة السكنية التي حصل عليها من المؤسسة. يجب خضوع الشخص المتقدم للحصول على مشروع الإسكان لأحكام الإرث. لا يستطيع الحاصل علي المساعدة أن يحصل عليها مره اَخرى. لا يجوز أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة مسجل في أي من الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل الوليد للإنسانية. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الاسم رباعي ثم تقوم بكتابة رقم الهوية. ثم تقوم بكتابة الايميل الخاص بك علي الموقع. ثم تقوم بكتابة حسابك الخاص بك علي تويتر. ثم تقوم بكتابة رقم الجوال الخاص بك ولابد أن يكون اسم الخط نفس اسم المقدم للحصول على المساعدة. ثم تقوم بكتابة الرقم السري الخاص بك. ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة تسجيل لتتم عملية التسجيل.

خطوات التسجيل في مشروع الإسكان الخاص بمؤسسة الوليد للإنسانية