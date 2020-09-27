مؤسسة التقاعد | طريقة التسجيل و خطوات الاستعلام عن التعريف بالمعاش الفوري

مؤسسة التقاعد تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية التابعة للمملكة العربية السعودية، فعادة ما يحتاج المواطنون السعوديون من أصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم المالية، إلى جانب الاستعلام عن موعد صرف هذه المستحقات، لذلك قامت المؤسسة بتقديم هذه الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن خطوات التسجيل في الموقع وكيفية تحديث البيانات، كما سنتناول بالتفصيل خطوات الاستعلام عن خدمة التعريف بالمعاش الفوري.

ما هي أهم خدمات مؤسسة التقاعد الإلكترونية بالسعودية؟

تعمل مؤسسة التقاعد بكل ما تملك من جهد من أجل تقديم العديد من الخدمات المميزة التي تَخص الأفراد المتقاعدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر موقعها الإلكتروني عبر شبكات الأنترنت، حيث تتمثل أهم الخدمات الإلكترونية للمؤسسة في الآتي:

خدمة حساب قيمة المعاش التقاعدي وذلك من خلال الحاسبة الإلكترونية للمؤسسة.

خدمة متابعة الطلبات وخدمة تقديم طلبات التظلم التي يمكن لأي مواطن القيام بها بسهولة من خلال الموقع.

سهولة الإبلاغ عن وفاة متقاعد من خلال الموقع.

يمكن للعديد من المواطنين القيام بعرض بيانات المستفيدين مع العديد من التفاصيل الخاصة من خلال الموقع.

إمكانية الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع.

سهولة التقديم على طلب ضم حكومي وطلب عدول عن ضم حكومي.

إمكانية إثبات عدم وجود معاش تقاعدي للمواطن المتقاعد.

سهولة متابعة آخر المعاملات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر مراكز الخدمة.

خدمة الحصول على تعريف بالمعاش.

خدمة معرفة المبالغ المصروف من المعاش.

إمكانية متابعة الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر الموقع الإلكتروني.

طريقة التسجيل في مؤسسة التقاعد

قبل التعرف على خطوات تحديث بيانات مؤسسة التقاعد العامة، سوف نقوم بتوضيح طريقة تسجيل الدخول إلى منصة المؤسسة، لتتمكن من الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة على مدار العام، ففي حالة رغبة أحد المواطنين في التسجيل كمستخدم جديد في موقع المؤسسة الإلكتروني يجب اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يقوم المواطن بزيارة المنصة الرسمية للمؤسسة .

. ثم يقوم بالضغط على كلمة “تسجيل الدخول” الموجودة أعلى يسار الصفحة الظاهرة أمامه.

الموجودة أعلى يسار الصفحة الظاهرة أمامه. سيتم الانتقال إلى صفحة التسجيل يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالهجري).

ثم يقوم بإدخال كلمة مرور شخصية، ولابد من ملاحظة أنه يجب ألا تقل عن 8 خانات تشمل حرف واحد على الأقل.

ثم يقوم بإعادة إدخالها مرة أخرى للتأكيد.

ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف الجوال الخاص به.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق الموجود بالصورة أمامه.

ثم يقوم المواطن بالضغط على زر“ موافق على شروط الاتفاقية ”.

”. بعد ذلك سيتم إرسال رسالة للتأكيد على خصوصية معلومات المواطن الخاصة، يقوم المواطن بإدخالها بدقة.

ثم يقوم بالضغط على زر“ متابعة التسجيل ”.

”. يظهر لك عدد من الأسئلة المتعلقة ببيانات المواطن وبجهة عمله قبل التقاعد، ولابد من ملاحظة أنة يجب أن يتحرى الدقة عند الإجابة عليها.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “ تم ”.

”. سيتم الانتقال مرة أخرى إلى موقع التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد ليقوم المواطن بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

وبذلك يكون قد انتهينا من عملية التسجيل في موقع المؤسسة الإلكتروني، وبذلك أصبح من حق أي مواطن التمتع بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين.

طريقة تحديث البيانات المؤسسة العامة للتقاعد

لاحظت مؤسسة التقاعد أن الكثير من المواطنين المتقاعدين وأصحاب المعاشات المقيمين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن كيفية تحديث بياناتهم في موقع المؤسسة، لذلك قامت المؤسسة بتوفير عدد الخطوات الإلكترونية التي يمكن لأي مواطن اتباعها للتمكن من تحديث بياناته.

تتمثل خطوات تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني في الآتي:

أولاً يتم الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت .

. بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ اسم المستخدم ” الظاهرة في أعلى الشاشة.

” الظاهرة في أعلى الشاشة. ثم يقوم بالضغط على أيقونة “ تحديث البيانات “.

“. بذلك يمكن للمواطن المتقاعد القيام بتحديث (رقم الجوال الخاص به – البريد الإلكتروني – اسم المدينة ومكان الإقامة – و صندوق البريد).

بعد الانتهاء من التعديل يجب التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

ثم يقوم المواطن بالضغط على زر “ تحديث “.

“. بعد إتمام عملية التحديث بنجاح سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال الخاص بالمواطن تفيد بأنه قد تم التحديث وحفظ البيانات التي تم تعديلها بشكل سليم.

الاستعلام عن التعريف الفوري بالمعاش

يتمكن المستفيدين من المعاش التقاعدي الاستعلام عن خدمة التعريف الفوري بالمعاش من خلال موقع مؤسسة التقاعد الرسمي، حيث قامت المؤسسة بوضع بعض الخطوات البسيطة التي تُمكن الآف المواطنين المتقاعدين من الحصول على تعريف فوري بالمعاش.

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تتمثل خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري بالمعاش في الخطوات الآتية:

أولا يتم الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد .

. ثم يتم اختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. ثم بعد ذلك يقوم العميل بالضغط على أيقونة “ التعريف الفوري بالمعاش”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “ ابدأ الخدمة “.

“. ثم يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم السجل المدني للمتقاعد – تاريخ الميلاد – رمز التحقق الظاهر أمامه).

ثم يقوم بالضغط على زر “ إرسال “.

“. بعد ذلك سيتم إرسال رسالة قصيرة عبر رقم الجوال الخاص بالمستخدم للتحقق من البيانات، يقوم العميل بإدخال رمز التفعيل الموجود بالرسالة.

بعدها سيتم استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي الخاص بالمواطن.

كما يمكن أيضاً تنزيل نسخة منه على جهاز المواطن من خلال الضغط على الزر الخاص بعملية التنزيل.



موعد صرف المعاشات من مؤسسة التقاعد لشهر سبتمبر

قامت مؤسسة التقاعد بتحديد موعد لصرف المعاشات في كل شهر، فقد تم الانتهاء من إيداع معاشات التقاعد للأشخاص المستحقين في الحسابات البنكية للمتقاعدين لشهر سبتمبر منذ ثلاثة أيام، حيث وافق موعد الصرف لشهر سبتمبر من عام 2020 في يوم الخميس الموافق 24 من هذا الشهر، حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 25 من كل شهر، كما يتغير موعد الصرف سواء بالتقديم أو التأخير إذا وافق يوم الصرف أجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية.

تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد

قامت مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية بتوفير أكبر قدر من الخدمات سواء من خلال موقعها الإلكتروني على شبكات الإنترنت أو من خلال إطلاق تطبيق يسمي “تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد“، وذلك ليُسهل على المواطنين المتقاعدين الحصول على الخدمات بشكل سهل ومباشر، حيث يمكن للمواطنين الحصول على التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

مُستخدمي نظام ( أندرويد) بإمكانهم تحميل تطبيق “المؤسسة العامة للتقاعد” من خلال متجر جوجل .

بإمكانهم تحميل تطبيق “المؤسسة العامة للتقاعد” من خلال . مُستخدمي نظام (أيفون) IOS بإمكانهم تحميل تطبيق “المؤسسة العامة للتقاعد” من خلال متجر أبل.

رقم المؤسسة العامة للتقاعد

ترغب مؤسسة التقاعد السعودية في تقديم أفضل الخدمات، لذلك قامت بتقديم العديد من المعلومات عبر رقم المؤسسة، حيث تكون خدمة عملاء المؤسسة على أهبة الاستعداد لتتلقى استفسارات المواطنين والإجابة عليها بواسطة المختصين.

حيث تتمثل أرقام الهواتف التابعة للمؤسسة في الآتي:

يمكن للمواطنين التقاعدين التواصل من خلال الرقم المجاني : “ 8889 124 800 “.

: “ “. أو من خلال التواصل عبر رقم الهاتف الموحد: “920014000​​​​​​“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سدر أكبر قدر من المعلومات حول الهيئة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، حيث تناولنا بالتفصيل خطوات التسجيل وأهم الخدمات الإلكترونية التابعة لموقع المؤسسة، كما تعرفنا على طريقة تحديث بيانات المتقاعد، إلى جانب التَعرف على أفضل طريقة للاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش.