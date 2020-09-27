وذكر بيان صادر عن المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية فى المنطقة، أن جثتى رجل وامرأة تم العثور عليهما فى مكان سقوط الطائرة، مضيفا أن أجهزة الطوارئ انتقلت إلى مكان الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقا أوليا فى عدم مراعاة التشريعات الخاصة بسلامة الملاحة الجوية ومشروعية استخدام المجال الجوى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين بتحطم طائرة خفيفة فى نهر الفولجا فى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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