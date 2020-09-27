بسبب القاتل الخفي .. ارتفاع معدل حوادث الانتحار بين جنود الجيش الأمريكي

وفي حين أن البيانات حول المصابين من الجنود العسكريين غير كاملة وأسباب الانتحار معقدة، يقول مسؤولو الجيش والقوات الجوية في الولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن الوباء يزيد الضغط على القوة المتوترة بالفعل.

وقال كبار قادة الجيش الامريكي - الذين يقولون إنهم شهدوا ارتفاعًا بنسبة 30٪ في حالات الانتحار في الخدمة الفعلية حتى الآن العام الجاري- لوكالة أسوشيتد برس، إنهم يتطلعون إلى تقليص عمليات الانتشار القتالية، فمثل هذه الخطوة ستكون جزءًا من جهد أوسع لجعل رفاهية الجنود وعائلاتهم أولوية قصوى للجيش، وتجاوز الاستعداد القتالي وتحديث الأسلحة.

ورفض البنتاجون تقديم بيانات عام 2020 أو مناقشة القضية، لكن مسؤولي الجيش قالوا إن المناقشات في إحاطات وزارة الدفاع تشير إلى أن هناك قفزة تصل إلى 20٪ في إجمالي حالات الانتحار بين العسكريين وقعت خلال العام الجاري. وتختلف الأرقام اذ تباينت بين 88 العام الماضي إلى 114 العام الجاري- وارتفع المجموع لأن العام الجاري شهد خدمة أكبر لجنود أكثر. ويقول قادة الجيش الأمريكي إنهم لا يستطيعون أن يعلقوا الزيادة المباشرة في عدد حالات الانتحار على الفيروس كوفيد 19 وقال وزير الجيش، رايان مكارثي في ​​مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس: "لا يمكنني أن أقول علميًا ، لكن ما يمكنني قوله هو - أنه باستطاعتي قراءة المخطط والرسم البياني، وقد ارتفعت الأرقام في القضايا المتعلقة بالصحة السلوكية". وأضاف أن زيادة حالات الانتحار والقتل وغيرها من السلوكيات العنيفة التي ترتكب بين صفوف الجيش، "لا يمكننا القول بشكل قاطع إن السبب في ذلك هو فيروس كورونا، ولكن هناك ارتباط مباشر منذ بدء تفشي كوفيد 19 حيث لاحظنا ارتفاع الأرقام بالفعل". وتُظهر البيانات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 انخفاضًا إجماليًا في حالات الانتحار العسكري عبر الخدمة الفعلية والاحتياطيات، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي. هذه الأرقام المبكرة، التي غذتها الانخفاضات في الوفيات في صفوف القوات البحرية والجوية، أعطت الأمل للقادة العسكريين الذين كافحوا منذ فترة طويلة لخفض معدلات الانتحار. لكن في الربيع، ارتفعت الأرقام. وقال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية، في تصريحات عامة: "إن كوفيد يزيد الضغط" مضيفا "نحن على طريق أن نكون سيئين مثل العام الماضي، وهذه ليست مشكلة سلاح الجو فقط، إنها مشكلة وطنية لأن كورونا يضيف بعض الضغوط الإضافية - مثل الخوف من المجهول لبعض الناس".

وسجلت 98 حالة انتحار في القوات الجوية والاحتياطيات في الخدمة الفعلية حتى 15 سبتمبر، دون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن العام الماضي كان الأسوأ منذ ثلاثة عقود من حيث حالات الانتحار في الخدمة الفعلية. وكان المسؤولون يأملون في استمرار الانخفاض في وقت مبكر من العام. ورفض مسؤولو البحرية مناقشة الموضوع. وارتفعت معدلات انتحار المدنيين في السنوات الأخيرة، لكن بيانات 2020 غير متوفرة ، لذلك من الصعب المقارنة مع الجيش. وقال تقرير للبنتاجون عن حالات الانتحار في 2018، إن المعدل كبير. وتوضح الاحصاءات أن معدل 2018 للخدمة الفعلية للجيش 24.8 لكل 100000، بينما كان المعدل المدني العام لذلك العام 14.2، لكن معدل الرجال المدنيين الأصغر سنًا تراوح من 22.7 إلى 27.7 لكل 100000، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية. وقال جيمس هيليس، مدير برامج الصمود في الجيش، إن العزلة المرتبطة بالفيروس، والاضطرابات المالية، والتعليم عن بعد، وفقدان رعاية الأطفال، كلها تحدث بين عشية وضحاها تقريبًا، وتسبب توتر القوات والأسر. Advertisements واضاف هيليس، الذي حضر جلسات إحاطة للإدارة حول بيانات الانتحار: "نعلم أن الإجراءات التي اتخذناها للتخفيف من انتشار كوفيد 19 والوقاية منه يمكن أن تضخم بعض العوامل التي قد تؤدي إلى الانتحار". وقال قادة الجيش أيضا إن القوات تتعرض لضغوط منذ ما يقرب من عقدين من الحرب. وقد تسببت عمليات النشر، التي ضاعفها الفيروس، والاستجابة للأعاصير وحرائق الغابا ، ومهام الاضطرابات المدنية، في خسائر فادحة. وامتدت عمليات نشر الجنود لمدة 10 أشهر إلى 11 شهرًا بسبب الحجر الصحي لفيروس كورونا لمدة أسبوعين في البداية والنهاية. وقال مكارثي إن الجيش يفكر في تقليص عدد القوات. وقال الجنرال جيمس ماكونفيل، رئيس أركان الجيش الأمريكي، إن هناك اهتمامًا جديدًا بمنح أفراد الخدمة "الوقت الذي يحتاجونه للعودة معًا والتعافي". واضاف "كنا نركز بشدة على الاستعداد قبل أربع سنوات لأننا واجهتنا بعض تحديات الاستعداد، وقمنا بعمل رائع، القوة جاهزة للغاية الآن، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان الآن للتركيز على الناس" قال سيرجيو ألفارو ، الذي خدم في الجيش لمدة 4 سنوات ونصف ، إن المخاوف المرتبطة بالفيروس زادت من اضطراب ما بعد الصدمة والأفكار الانتحارية. واضاف ألفارو، الذي انتشر مع القوات الامريكية بالقرب من بغداد عام 2003، في مواجهة قذائف مورتر يومية، بما في ذلك واحدة قتلت قائده، "إنه بالتأكيد شيء جعل الأمور أكثر فوضوية بعض الشيء، في محاولة للتخطيط للمستقبل، والقيام بالأشياء معًا" وبينما كان يخشى ذات مرة أن الغرباء المارة قد يؤذونه، فإنه يخشى الآن أن يكون الناس مصابين بـ كوفيد 19 ولا تظهر عليهم الأعراض. وقال إن آخرين في مجموعات الدعم، "سئموا العيش بهذه الطريقة، قلقون بشأن ما سيأتي فوق التل التالي، ما الشيء الرهيب التالي الذي سنواجهه". وقال روجر بروكس، كبير اختصاصي الصحة العقلية في مشروع المحارب الجريح، إن قدامى المحاربين أبلغوا عن زيادة أعراض الانتحار والقلق. وبين أبريل ونهاية أغسطس، شهدت المجموعة قفزة بنسبة 48٪ في الإحالات إلى مقدمي خدمات الصحة العقلية وزيادة بنسبة 10٪ في مكالمات الصحة العقلية وجلسات الدعم الافتراضية، مقارنة بالأشهر الخمسة السابقة. وقال "بروكس" إن هناك أدلة غير مؤكدة على أن الوباء جعل المحاربين الجرحى مثل مبتوري الأطراف يشعرون بمزيد من العزلة ، وغير قادرين على التواصل مع مجموعات الدعم. وداخل الجيش ، قال هيليس إن الفيروس أجبر على زيادة مكالمات الرعاية الصحية عن بعد والزيارات عبر الإنترنت مع مقدمي خدمات الصحة العقلية، وقد أدى ذلك إلى بعض النتائج الإيجابية ، مثل تقليل المواعيد الفائتة. وأضاف : "ونعتقد أيضًا أنه كان هناك انخفاض في وصمة العار المتعلقة بالسعي وراء الصحة السلوكية لأنه يمكنك القيام بذلك من داخل خصوصية منزلك". كما يشجع القادة العسكريون القوات على مراقبة رفاقهم عن كثب والتأكد من أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة يحصلون عليها.

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