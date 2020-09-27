التعليم السعودية تصدر ضوابط جديدة للدارسين خارج المملكة

أصدرت وزارة التعليم السعودية الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالحالات المستثناة لإصدار خدمة تصاريح السفر للمبتعثين، والدراسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم عبر بوابة أبشر.

وذكرت الوزارة السعودية ان الضوابط والاشتراطات هي تقديم خطاب أو بريد الإلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي بحيث يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي به مع وجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقا لنظام دولة الدراسة.

ووجهت التعليم السعودية رسالة الي المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة ( قرار الابتعاث أو التدريب) من قبل جهة الابتعاث أو التدريب موضحا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب على أن يسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين

كما طالبت الوزارة السعودية المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص بضرورة تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراسته.

وناشدت المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم وتقديم السجل الأكاديمي المحدث.