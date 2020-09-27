خطوات تجديد رخصة القيادة بالمملكة وفترة سماح التجديد

خطوات تجديد رخصة القيادة بالمملكة يقبل الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية علي تجديد الرخصة القيادة، ويتم ذلك في فترة سماح تجديد رخصة القيادة السعودية وذلك بهدف عدم تغريمهم بسبب مخالفة عدم تجديد رخصة القيادة، وقد أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة عبر موقع أبشر الإلكتروني خدمات مرورية يكون موقع أبشر مسؤول عنها، وتحديدا من ضمن هذه الخدمات خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا، ويكون ذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تحرص الدولة علي حماية مواطنيها والمقيمين من التجمع أو الخروج من المنازل في ظل هذة الظروف التي تمر بيها البلاد بسبب جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

قد وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط الواجب توافرها في صاحب الرخصة المراد تجديدها أو استبدالها وتكون الشروط كالاتي :

أن يقوم المتقدم بدفع جميع المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات أن وجد والتأكد من دفع رسوم تجديد رخصة القيادة . أن يختار صاحب الرخصة عدد أعوام الترخيص التي يريدها وذلك علي حسب المبلغ الذي قام بدفعه المتقدم، حيث يدفع الشخص في حالة التجديد لمدة سنتين 80 ريال سعودي،ويدفع 200 ريال عن رخصة مدتها 5 سنوات، وفي حالة التجديد لمدة 10 سنوات يكون المبلغ 400 ريال سعودي . يجب إرسال صورة شخصية للمواطن السعودي إلي مكتب الأحوال المدنية، وكذلك في حالة ما كان طالب التجديد من الوافدين فإنه يقوم بإرسال صورة شخصية إلى مكتب الجوازات . أن تكون الرخصة القيادة المراد تجددها لشخص مازال علي قيد الحياة . سوف يتلقى المتقدم رسالة عبر جوالة بميعاد استلام الرخصة الجديدة،وضرورة تسليم الرخصة المنتهية عند استلام الرخصة الجديدة . تفرض غرامة قدرها 100 ريال في حالة عدم مراجعة مكتب المرور للحصول على الرخصة المجددة بحد أقصي أسبوع من ميعاد التسليم .

طريقة تجديد الرخصة عبر منصة أبشر

سعت الحكومة السعودية جاهدة في تسهيل خدمة تجديد رخصة القيادة علي مواطنيها والمقيمين بهدف توفير طاقتهم و أوقاتهم لحصول ذلك،وقامت بتقديم هذة الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي تجديد الرخصة عن طريق اتباع تلك الخطوات التالية :

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ابشر .

عليك اختيار خدمات الأفراد .

عند ظهور قائمة الخدمات قم باختيار خدمات المرور .

قم بالنقر علي أيقونة تجديد رخصة القيادة ثم اضغط علي زر بدء تنفيذ الخدمة .

علي المتقدم أن يختار نوع الرخصة المراد تجديدها .

سوف يظهر للمتقدم صفحة المعلومات الخاصة به، ويقوم صاحب الرخص بكتابة البيانات المطلوبة والتأكد من أنه تم كتابتها بشكل صحيح ثم النقر علي أيقونة التالي .

يقوم صاحب الرخصة باختيار إذا كان يريد استلام الرخصة الجديدة يدويا أو عن طريق البريد .

فترة السماح لتجديد رخصة القيادة

يجب أن يقوم صاحب الرخصة الخاصة به في فترة السماح تجنبا لدفع الغرمات، وتكون فترة السماح لتجديد الرخصة هي شهرين من تاريخ الانتهاء بحد أقصي، ويقوم صاحب الرخصة بإجراءات استخراج رخصة جديدة في حالة مرور 3 سنوات علي انتهاء الرخصة ولم تجدد،حيث أنه تسقط صلاحية الرخصة القديمة في الاستخدام .

وفى نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا كيفية تجديد رخصة القيادة والشروط الواجب توافرها،وماهي فترة السماح لتجديد رخصة القيادة السعودية بالنسبة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية .