أرمينيا : أذربيجان هددت باستخدام القوة .. والتدخل التركى يعزز العداء

وقال مناتساكانيان فى تصريحات لقناة "العربية" إن تركيا تعمل على زعزعة الاستقرار فى قره باخ"، مشددا "لدينا القدرة الكاملة للدفاع عن أنفسنا وعن إقليم قره باخ".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أنها تملك أدلة عن تدخل تركيا إلى جانب أذربيجان فى النزاع بمنطقة قره باخ، مؤكدة أن يريفان تحقق فى تقارير عن وجود مسلحين سوريين هناك.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان بأن الجانب الأرمنى يملك بعض المعلومات التى تسلط الضوء على دور تركيا فى التطورات الأخيرة بقره باغ.

وأضاف أن الحديث يدور عن أدلة دامغة على وجود أسلحة تركية لدى القوات الأذرية فى قره باخ، مشددا على أن هذه الحقائق لا تترك مجالا للشك.

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وقُتل 30 ألف شخص فى النزاعات الحدودية بين البلدين، واتفقت البلدين على وقف إطلاق النار فى 1994 بوساطة مجموعة "مينسك".

ثم جاءت الاشتباكات الأخيرة فى 2020، وهددت أذربيجان غنية الطاقة باستعادة السيطرة على المنطقة بالقوة، وتعهدت أرمينيا بسحق أى هجوم عسكرى من جارتها لاستعادة المنطقة.

وعملت تركيا على إشعال الصراع بين البلدين بمساندة أذربيجان ضد أرمينيا، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.