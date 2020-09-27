وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، بحسب روسيا اليوم، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بلغ 538569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء هذا المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 27 حالة، ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 31727.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل 11123 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.