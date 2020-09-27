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الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، وحثت الأطراف المتصارعة في أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وشهدت منطقة ناجورنو كاراباخ تصعيدًا على خلفية التوترات بين أرمينيا وأذربيجان في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حيث اتهم الجانبان بعضهما البعض بإثارة الأعمال العدائية.

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وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هذا التصعيد في العنف. 

ودعا نائب وزير الخارجية بيجون، وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، ووزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان، لحث كلا الجانبين على وقف الأعمال العدائية على الفور، واستخدام روابط الاتصال المباشر القائمة بينهما لتجنب المزيد من التصعيد، وتجنب أي شيء غير مفيد.

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وقال مورجان أورتاجوس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاذرية، في بيان إن الخطابات والأفعال تزيد من التوترات على الأرض.

كما أوضح أورتاجوس أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المشاركة في العنف المتصاعد من قبل الأطراف الخارجية لن تكون مفيدة للغاية وستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات الإقليمية''، وحث الجانبين على العمل مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك للعودة إلى المفاوضات الجوهرية في أقرب وقت ممكن.

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