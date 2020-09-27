فرنسا وتركيا.. هدوء يسبق العاصفة في شرق المتوسط

خلال الأيام الماضية بدا أن المناوشات بين فرنسا وتركيا قد هدأت وتيرتها بشكل ملحوظ، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي، والذي استمر أكثر من ساعة، قالت باريس إنها ترحب باستعداد اليونان وتركيا للحديث عن خلافاتهما والحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي يحترم مصالح الطرفين.

وبحسب تقرير صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، فإنه لم يكن هناك الكثير من رباطة الجأش الدبلوماسية بين الرئيسين الواثقين من نفسيهما والسلطة لفترة طويلة. في الواقع ، لم يتبادل أردوغان وماكرون أي كلام لفظي معادٍ في الآونة الأخيرة.

الادعاءات المتضاربة

يرى الرئيس الفرنسي نفسه - تقليديًا - أنه قوة نظام في البحر الأبيض المتوسط​​، ومن وجهة النظر الباريسية، أثار "السلوك العثماني العظيم" لتركيا وخطاب أردوغان العدواني غضب ماكرون إلى أقصى الحدود. بينما اتهم أردوغان ماكرون بـ "عدم الكفاءة" و"السلوك الاستعماري"، وقال الرئيس الفرنسي مؤخرًا إن تركيا "لم تعد شريكًا".

قائمة الخلافات بين أنقرة وباريس طويلة: بالإضافة إلى الخلاف على التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، يتعلق الأمر بالمحاولات المتزايدة للتأثير على المرجع الديني التركي في فرنسا، فهو يتعلق بعمل أردوغان العسكري ضد الأكراد. في سوريا، وأخيرًا وليس آخرًا، يتعلق الأمر بمصالح مثيرة للجدل في ليبيا. يدعم ماكرون قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بينما يدعم أردوغان مليشيات الوفاق بالمرتزقة السوريين.

شكوك وأعلام حمراء

تصاعدت الأوضاع في منتصف أغسطس بعد مواجهة خطيرة بين عدة فرقاطات تركية وفرنسية في البحر الأبيض المتوسط. تم اكتشاف الفرقاطة الفرنسية "كوربيه" بواسطة رادار مكافحة الحرائق التركي - وعادة ما تكون المرحلة الأولية للهجوم. كان الفرنسيون يريدون تفتيش سفينة مشبوهة يشتبه في نقلها معدات عسكرية غير مصرح بها إلى ليبيا. لأنه، كما قيل في الأوساط العسكرية الفرنسية لبعض الوقت، تقوض تركيا مرارًا وتكرارًا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتجلب مواد عسكرية إلى البلاد عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبعد الحادث، أرسل ماكرون أولًا تغريدة غاضبة، ثم أرسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة "لا فاييت" إلى شرق البحر المتوسط. قصر الإليزيه مقتنع بأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها أردوغان. نظرت برلين بقلق إلى الصراع المتفاقم بين شريكين في الناتو. تدخلت ميركل في الجانبين.

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في غضون ذلك، انحاز ماكرون بلا هوادة إلى جانب اليونان في الخلاف حول رواسب الغاز في البحر المتوسط. تم تسجيل ذلك أيضًا مع التجاهل في برلين. لا ينبغي أن يكون لحقيقة أن فرنسا تنحاز إلى جانب اليونان دوافع اقتصادية قوية: هذا العام، سيتم إبرام صفقة بقيمة 2 مليار يورو مع اليونان المثقلة بالديون لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال. كما تم الشروع في شراكة أسلحة طويلة الأمد في القطاع البحري.

بعد أن عكفت ميركل وماكرون مرارًا وتكرارًا على قضايا السياسة الخارجية، بذلت الجهود مرة أخرى على الأقل منذ قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة لإعادة تشغيل المحرك الفرنسي الألماني الذي يُستشهد به كثيرًا. أيضا بهدف الصراع المشتعل في البحر الأبيض المتوسط.

تقسيم الأدوار بين ألمانيا وفرنسا

"الشرطي الطيب - الشرطي الشرير"، كما قال دبلوماسي فرنسي. هذا هو تقسيم الأدوار بين ميركل وماكرون. يعد البحر الأبيض المتوسط ​​مسرحًا للعديد من الصراعات الأوروبية والدولية.

ويوضح خبير السياسة الفرنسي برونو تيرتريس أكثر ويقول إن "هناك خلافات وطنية وسياسية - وخلافات شخصية - بمعنى بين ميركل وماكرون.

قال تيرتريس "فرنسا دائمًا أسرع من ألمانيا في الرغبة في الاضطلاع بدور قيادي في القضايا الاستراتيجية المركزية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا العسكرية".

وهذا يعني أن فرنسا أكثر استعدادًا من ألمانيا لضرب الطاولة بقبضتها، وإذا لزم الأمر بقبضة مدرعة. غالبًا ما كان تردد برلين العلني تجاه أردوغان ومساره العدواني في البحر الأبيض المتوسط ​​خطوة هادئة مقارنة بفرنسا - ربما بسبب وجود ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا.

لا يعتقد ترتريس أن الصراع بين أردوغان وماكرون سيتم حله بعد المكالمة الهاتفية هذا الأسبوع، لأن الرئيس التركي ينتهج عمومًا استراتيجية "متوترة" و "موسعة"، وفي باريس يعتقدون أن هناك العديد من الجولات الأخرى قادمة.