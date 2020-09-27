أرمينيا: استولينا على 11 دبابة من أذربيجان

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة لجمهورية أرتساخ الفعلية (ناجورنو كاراباخ) استولت على دبابة أذربيجانية من طراز BMP-3 و 10 مركبات مدرعة أخرى بها عتاد عسكري. وقال ستيبانيان على فيسبوك: "نتيجة للهجوم المضاد لوحدات جيش الدفاع، تم الاستيلاء على 11 قطعة من المركبات المدرعة للعدو مع معداتها القتالية، بما في ذلك BMP-3".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد إلى وقف فوري للأعمال العدائية المسلحة في ناجورنو كاراباخ ، قائلا إنه سيتواصل قريبا مع زعماء أرمينيا وأذربيجان بشأن هذه المسألة.

ودعا الأمين العام الجانبين بشدة إلى وقف القتال على الفور، وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات هادفة دون تأخير.

Advertisements

اقرأ ايضا

وقال جوتيريش في بيان إنه سيتحدث إلى كل من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إنه "قلق للغاية" بشأن استئناف الأعمال العدائية المسلحة، وأدان استخدام القوة وأعرب عن أسفه لسقوط ضحايا ، بما في ذلك بين السكان المدنيين.

كما أقر جوتيريش بـ "الدور المهم" للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - فرنسا وروسيا والولايات المتحدة - ودعا أطراف النزاع إلى التعاون معهم من أجل "استئناف عاجل للحوار دون شروط مسبقة".