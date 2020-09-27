قال وزير الخارجية الأرميني، مساء اليوم الأحد، إن بلاده ستدافع عن أمن وحرية إقليم نارغوني قره باغ، مؤكدًا أنها حريصة على الخيار السلمي.
ومنذ قليل، دعت وزارة الخارجية الأمريكية أرمينيا وأذربيجيان إلى ضبط النفس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بينهما صباح اليوم في إقليم ناغورني قره باغ.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ندعو إلى إطلاق فوري لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات للتهدئة".
من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا تتحرى التقارير التي تفيد وجود مقاتلين مرتزقة سوريين في أذربيجان، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين البلدين صباح اليوم.
واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.
و أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".
وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".
وكان إقليم قره باغ انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991، إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا: سندافع عن إقليم قره باغ وحريصون على الخيار السلمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.