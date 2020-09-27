أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، اليوم الأحد، إعادة فتح المجال الجوى بين ليبيا وتونس، اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأوضحت الشركة القابضة، فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن "مشاورات تمت مع الجانب التونسى، تقرر على إثرها فتح المجال الجوى بين البلدين على نحو تدريجى".

وأشار البيان إلى أن "إعادة فتح المجال الجوى والرحلات ستخضع للبروتوكولات الصحية المعمول بها فى البلدين".

وأوضح أن "الإدارة العامة للطيران المدنى التونسى وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ تطبيقها بدءًا من يوم غدٍ الإثنين".

وقال مسؤول المكتب الإعلامى لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الفايدى، التابع للجيش الوطنى الليبى، فى وقت سابق، إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين فى الشركات النفطية.