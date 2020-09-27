بومبيو : روسيا لن تفلح فى التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن روسيا لن تستطيع التأثير فى نتائج الانتخابات الرئاسية التى ستشهدها الولايات المتحدة فى الـ3 من نوفمبر المقبل، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وفى مقابلة مع قناة "WISC-TV" التلفزيونية، قال بومبيو: "للجهود الروسية الرامية إلى التدخل فى الانتخابات الأمريكية قصة طويلة، حدث ذلك مطلع الألفية، وتكرر عام 2016، ثم خلال انتخابات التجديد النصفى عام 2018، لقد أنجزنا عملا بارزا".

وتابع بومبيو "وإنى على يقين من أن إدارة الرئيس ترامب نجحت فى حماية صوت كل ناخب فى العام 2018، هذا ما سنفعله خلال الانتخابات القادمة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى "كما بعثنا رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، وأنا على يقين أننا سننجح فى إجراء انتخابات موثوق بها وآمنة، تعجز روسيا عن التأثير فى نتائجها".