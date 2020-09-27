خبراء يحذرون: كورونا يصيب الملايين في بريطانيا.. وموجة جديدة تبدأ قريبا

حذر خبراء بريطانيون من أن الحكومة البريطانية كانت تخطط لتشديد إجراءات العزل في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا للفئة العمرية الأكبر سنًا من المواطنين.

وقال الخبراء، وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن أحد خبراء هيئة الصحة البريطانية أكد أن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 45 عامًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن ثم الوفاة نتيجة لذلك.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطة الحكومة كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وكانت تشمل عشرات الملايين من البريطانيين، إلا أن الحكومة قررت تأجليها نظرًا لفداحة إجراءات الإغلاق العام، حيث إن ثلثي الأسر البريطانية يوجد بها شخص يبلغ من العمر 45 عامًا فيما فوق.

يأتي ذلك، بينما يحذر خبراء من أن البلاد قد تواجه موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، مؤكدين أن قيود الإغلاق لن تساعد على مكافحة الفيروس.

وفي وقت سابق، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون مجموعة من القيود الجديدة لمعالجة الموجة الثانية من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث أدى ارتفاع معدلات الحالات لفرض الحكومة الإغلاق على 17 مليون بريطاني في أكثر من مكان داخل البلاد.