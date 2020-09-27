تعدى على حرمة القرآن.. القبض على آسيوي في الكويت

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بأن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط الآسيوي الذي انتشر مقطع ڤيديو له، شوهد فيه يقوم بالتعدي على حرمة القرآن الكريم عمدا.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أنه تم ضبطه وإحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يتعلق بالواقعة.
كما حثت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، الجميع على الالتزام بالآداب العامة في البلاد واحترام القيم الدينية، مؤكدة أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص يقوم بالتطاول على الذات الإلهية والدين الإسلامي.
وفي سياق آخر أكدت محكمة الاستئناف الكويتية أن نشر المقارنات بممارسة الطقوس الدينية يأتي ضمن آراء ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي يتفق أو يختلف بشأنها الفقهاء ولاتزال قيد البحث والدراسة وتدور في فلك حرية الرأي والفكر طالما أنها لا تمس بأي مذهب.
جاء ذلك بحيثيات حكم أصدرته المحكمة وانتهت فيه إلى تأييد براءة داعية إسلامي من الإساءة إلى أحد المذاهب الدينية عبر وضع مقارنة بين طقوس المذاهب الإسلامية والدين اليهودي خلال شهر المحرم.
وذكرت المحكمة أن الدستور الكويتي يحظر محاكمة أصحاب الفكر والتعبير، مشيرة إلى أن المتهم لم يعين أي فرد باسمه ولم يتناول في حديثه إثارة مشاعر الكراهية تجاه أفراد أية طائفة في البلاد أو الطعن بعقيدتها أو مذهبها أو العيب بمعتقداتها.
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