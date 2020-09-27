لبنان يتجه إلى الزوال.. مسئول لبناني: دور أمريكي مرتقب لمعاقبة حزب الله

قال "جورج حايك"، عضو المجلس المركزى للقوات اللبنانية، إنه لا وقت لتصفية الحسابات الآن على أرض لبنان، فالأزمة تعمقت لعدم استقالة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب وأوشك لبنان على الزوال.

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ماكرون يتهم أحزاب لبنان بارتكاب خيانة جماعية.. المبادرة الفرنسية مستمرة.. وهجوم شرس على حزب الله وحركة أمل

وطالب «حـايـك»، فى تصريحات لـ «دوت الخليج»، النواب بسرعة الاستقالة من مجلس النواب لتعطيل أعماله والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، لافتًا إلى أن اعتراف ماكرون بأن حزب الله السبب وراء إفشال المبادرة الفرنسية لن ينهى الأزمة أو يضع حدا لحزب الله.

وأضاف : أن أمريكا هى التى تستطيع معاقبة إيران وأعوان حزب الله تلك المنظومة الحاكمة الفاسدة لأنهم يعرفون لغتهم أي العصا لمن عصى.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات شديدة اللهجة للقوى السياسية اللبنانية وبينها "حزب الله"، على خلفية فشلها في تشكيل الحكومة الجديدة بموجب المبادرة المطروحة من باريس.

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واتهم ماكرون أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بعد يوم من اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الطبقة السياسية في لبنان بـ"أخذ البلاد رهينة" و"التخلي عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية"، مشددا على أن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت عدم احترام زعماء لبنان لتعهداتهم أمام فرنسا.

وحمل الرئيس الفرنسي بعض القوى اللبنانية المسؤولية عن السعي إلى تعزيز قوة معسكراتها وليس قوة دولتها، من خلال جعل تشكيل الحكومة قضية طائفية، مبديا قناعته بأن قرار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إضافة العنصر الطائفي على توزيع الحقائب الوزارية خلال تشكيل الحكومة كان خاطأ.

وندد ماكرون على وجه خصوص بـ"حزب الله" وحركة "أمل"، مشددا على أنهما "لا يريدان التسوية".

وطالب "حزب الله" بتوضيح موقفه، قائلا إنه لا يمكن أن يكون مليشيا مسلحة وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد.

وأشار ماكرون إلى غياب أي أدلة على أن إيران التي يحظى "حزب الله" بدعمها لعبت دورا في عرقلة جهود تشكيل الحكومة اللبنانية.