تحرك عاجل من أرمينيا بعد التوترات الأخيرة مع أذربيجان

توجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن ممثلية يريفان لدى المحكمة: "تقدمت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بحق أذربيجان".

و"التدابير المؤقتة" بموجب لوائح المحكمة، تنص على منع الطرف المدعى عليه من القيام بخطوات ممن شأنها إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالطرف المدعي أو بمصالح المواطنين الواجب حمايتها.

من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا تتحرى التقارير التي تفيد وجود مقاتلين مرتزقة سوريين في أذربيجان، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين البلدين صباح اليوم.

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واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

وكان إقليم قره باغ انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991، إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.