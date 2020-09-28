ميسي يعود للتسجيل في بداية حالمة لكومان

عاد ليونيل ميسي للتسجيل مع برشلونة ليساهم في الفوز 4-صفر على ضيفه فياريال في بداية شبه مثالية تحت قيادة المدرب رونالد كومان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وألهم المهاجم الصاعد أنسو فاتي برشلونة بعد أن ظهر في حالة رائعة وتعاون مع جوردي ألبا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 ثم ضاعف التقدم بعد أربع دقائق بلمسة هادئة.
وحصل فاتي (17 عاما)، الذي يخوض موسمه الثاني مع برشلونة بعد صعوده للفريق الأول في الموسم الماضي، على ركلة جزاء نفذها القائد ميسي بنجاح في الدقيقة 35.
وأحرز باو توريس مدافع فياريال بالخطأ في مرماه في نهاية الشوط الأول ليعمق جراح فريق المدرب أوناي إيمري وواصل برشلونة سيطرته في الشوط الثاني دون توسيع الفارق.
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