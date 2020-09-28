حرمان وزيرة دفاع جنوب إفريقيا من رواتب 3 أشهر

وكانت نكاكولا سافرت فى 9 سبتمبر إلى هرارى عاصمة زيمبابوى لحضور اجتماع لبحث قضايا إقليمية، وفى نفس الوقت كان وفد حزب "المؤتمر الوطنى الإفريقى" الحاكم فى جنوب إفريقيا متوجها إلى زيمبابوى أيضا لإجراء محادثات مع الحزب الحاكم هناك.
واتهمت الوزيرة بإساءة استخدام موارد الدولة، لكنها أكدت أنها كانت فى مهمة رسمية ونقلت الركاب الآخرين معها.
ووصف رئيس البلاد تصرف الوزيرة بأنه "خطأ فى التقدير"، لكن السياسيين المعارضين انتقدوا بشدة سماحها لوفد الحزب باستقلال الطائرة معها.
وقال رامافوزا إنه من خلال السماح لمندوبى الحزب باستخدام الطائرة، فإنها لم تتصرف "فى مصلحة الحكم الرشيد"، وعليه تقرر حرمانها من رواتب ثلاثة أشهر والتبرع به لصندوق مكافحة فيروس كورونا.
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